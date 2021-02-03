Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 1.40 yükseldi, dolar 7.15 lirada

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,509 ve 1,529 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 1.40 artışla 1,532.60 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,509 ve 1,529 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 1.40 artışla 1,532.60 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 2.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.81 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba günü de bu düzeylerde hareket etti.

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.68 yükseldi ve yıllık enflasyon, geçen yıl Ocak ayındaki yüzde 12.15 düzeyinden yüzde 14.97'ye çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 12.53 olarak hesaplandı.Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 30 maddenin ortalama fiyatı değişmedi ve 293 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 2.66 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 8.84'ten yüzde 26.16 düzeyine tırmandı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1238 lira ve en yüksek 7.2044 lirayı gördükten sonra, 7.15 – 7.16 lira aralığında,euro en düşük 8.5825 lira ve en yüksek 8.6838 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7452 lira ve en yüksek 9.8579 lirayı gördükten sonra 9.78 – 9.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20048 - 1.20503 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20242 düzeyindeydi.Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi bünyesinde, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü" kuruldu.TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacak ilgili müdürlüklerin görev alanları şöyle belirlendi: "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü: Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek."Katılım Bankacılığı Müdürlüğü: TCMB'nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunmak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip etmek."Mali Kontrol Müdürlüğü: İç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı