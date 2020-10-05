Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 1.37 yükseldi, dolar 7.76 lirada

Son dakika gelişmesine göre Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.50 artışla 1,150.79 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,150 ve 1,161 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.37 artışla 1,160.71 puanda kapandı.

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.50 artışla 1,150.79 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,150 ve 1,161 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.37 artışla 1,160.71 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.81, BIST Mali Endeks yüzde 1.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.03 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın, "Küresel ölçekte V tipi toparlanma son hızıyla devam mı ediyor?" başlıklı analizinde, sabah seans başlangıcında beklentilerin oldukça altında gelen Türkiye enflasyon verisinden sonra Türk varlıklarına ilginin artmaya devam ettiğine işaret edildi ve şöyle denildi:

"Borsalar geçtiğimiz haftalardaki yükselişini sürdürürken Dolar/TL kuru ile 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüş yaşandı. "Yurt dışı veri akışında yakından takip edilen İngiltere ve Amerika hizmet ve bileşik PMI verileri küresel borsalardaki yükselişi destekledi. "Hizmet ve bileşik PMI verilerine göre reel sektör talebinde toparlanma devam ediyor. Pozitif veri akışının etkisiyle Amerika ve Avrupa borsalarının birkaç istisna hariç tamamı bugün değer kazandı."TÜFE'nin Eylül ayında beklentilerin oldukça altında yüzde 0.97 olarak gerçekleşmesinin, piyasalardaki alım iştahını destekleyen unsur olduğu da vurgulanan analizde, "Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 11.75'e geldi. Üretici fiyat endeksinde ise artış TÜFE'ye oranla daha yüksek. ÜFE Eylül'de aylık bazda yüzde 2.65 artarak yıllık olarak yüzde 14.33 arttı. "ÜFE'de gözlemlenen yükselişin yılın sonuna doğru tüketici enflasyonu üzerinde zamana yayılarak etkisini arttırması bekleniyor."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7213 lira ve en yüksek 7.7883 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,euro en düşük 9.0574 lira ve en yüksek 9.1652 lirayı gördükten sonra, 9.14 – 9.15 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9953 lira ve en yüksek 10.1001 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17075 - 1.17975 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17349 düzeyindeydi.Tüketici fiyatları Eylül'de aylık yüzde 0.97 artttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayındaki yüzde 9.26 düzeyinden yüzde 11.75'e yükseldi. Piyasalardaki beklenti ise, TÜFE'nin Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1.35 arttığı, yıllık enflasyonun da yüzde 12.13'e çıktığı yönündeydi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 8.33 düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 11.47'ye geriledi.Endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düştü, 314 maddenin ortalama fiyatı yükseldi ve 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi.Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 2.65 arttı ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2.45 düzeyinden, yüzde 14.33'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış 13.44'ü bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 7.71'e geriledi. TÜİK verilerine göre, sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16.87, imalatta yüzde 15.52 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.62 azalış ve su temininde yüzde 13.25 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı