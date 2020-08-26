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Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 0.63 yükseldi, dolar 7.38 lirada

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,086 puan ve 1,104 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.63 artışla 1,099.02 puanda tamamladı.

Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 0.63 yükseldi, dolar 7.38 lirada
26.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:04

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,086 puan ve 1,104 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.63 artışla 1,099.02 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.23, BIST Mali Endeks yüzde 0.97, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselen dövizler, yeni günün ilk işlemlerinde 7.41 lirayı gördükten sonra 7.33 liraya kadar indi ve daha sonra toparlanarak 7.38 - 7.40 lira aralığına döndü.

Hazine kurumsal yatırımcılara yönelik üç yıl vadeli dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı. Hazine açıklamasına göre, bugün doğrudan satış yöntemi ile 28 Ağustos 2020 valörlü, 25 Ağustos 2023 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 1.87 kupon ödemeli 3 milyar dolar tutarında dolar cinsi devlet tahvilin ihracı gerçekleştirildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3356 lira ve en yüksek 7.4161 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 8.6628 lira ve en yüksek 8.7855 lirayı gördükten sonra, 8.73 – 8.74 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6556 lira ve en yüksek 9.7626 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17724 - 1.18393 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18153 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, hafta başından bu yana iyimser seyreden yurtdışı piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşma öncesinde temkinli bir seyir izlemeye başladı ve konuşma saatine kadar görünümde anlamlı bir değişim yaşanması beklenmiyor: "Geride bıraktığımız haftada Euro Bölgesi PMI verileri beklentileri karşılayamamış olsa da Almanya'da dün açıklanan IFO endeksinin önceki aya kıyasla belirgin iyileşme göstermesi paritenin 1.1800'in üzerinde daha güçlü tutunmasını sağladı. "Ancak 1.1850'yi aşamayan yükselişin sınırlı kalması neticesinde görünümde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor."Kaldı ki, kısa vadeli indikatörler yukarı yönlü eğilimi teyit etmemeye devam ediyor."Dolayısıyla Powell yarınki konuşmasında algı değişikliğine yol açacak bir mesaj vermez ise paritenin kısa vadede 1.1900'u kalıcı olarak aşma potansiyeli çok yüksek görünmüyor."

 


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Kaynak: DHA

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