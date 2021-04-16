Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 0.03 yükseldi, dolar 8.07 lirada

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,412 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.03 artışla 1,408.14 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,412 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.03 artışla 1,408.14 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.36 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.66 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Küresel piyasalarda geçen haftadan itibaren zayıflayan dolar, iç piyasada da, Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla gün boyu 8.00 - 8.10 lira aralığında hareket etti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0020 lira ve en yüksek 8.1121 lirayı gördükten sonra, 8.07 – 8.08 lira aralığında,euro en düşük 9.5724 lira ve en yüksek 9.7085 lirayı gördükten sonra, 9.67 – 9.68 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0384 lira ve en yüksek 11.1751 lirayı gördükten sonra 11.16 – 11.17 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19503 - 1.19948 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19787 düzeyindeydi.Orijinal vadesine bakılmaksızın Şubat sonu itibarıyla, vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, söz konusu stokun 19,9 milyar doları Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam kısa vadeli dış borçlar içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası'nın yüzde 11.9, özel sektörün ise yüzde 65.1 payı bulunuyor.Kısa vadeli dış borç stoku, yılın ilk iki ayında yüzde 2.0 artışla 141.2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6.1 artarak 61.5 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.7 azalarak 56.9 milyar dolara geriledi.Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 0.8 artarak 8.9 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.5 azalarak 20 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 10.2 artışla 14.6 milyar dolara yükseldi.Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 14.1 artışla 17.9 milyar dolara yükseldi. İthalat borçları ise yüzde 4,1 azalarak 51.1 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı