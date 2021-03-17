Son dakika haberleri! Bismil Kaymakamı Türkmen, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu
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Son dakika haberleri! Bismil Kaymakamı Türkmen, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu

17.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:37
Son dakika haberleri! Bismil Kaymakamı Türkmen, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu

Edinilen son dakika haberine göre Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Türkmen, ikinci doz aşısını yaptırmak için Bismil Devlet Hastanesi'ne geldi. Başhekimliği ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına teşekkür eden Türkmen, aşı odasında ikinci doz aşısını yaptı.

Vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Türkmen, "Kesinlikle aşılarını ihmal etmesinler. Bu zorluğu hep beraber yeneceğiz. Hayatımızın daha da normale dönmesi adına dikkatli bir şekilde sürecin takip edilmesi önemli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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