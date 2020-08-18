Son dakika haberleri: Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada Son dakika habere göre BURSA'nın İznik ilçesinde, otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Tayfun Yavuz (23) yönetimindeki 11 AC 105 plakalı otomobil, Halil Er'in (65) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA