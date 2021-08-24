Son dakika haberleri | Bisiklet sürücüsünün öldüğü kazada kamerada

Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletli yaşlı adama çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletli yaşlı adama çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün gece 00.40'ta Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Ç. idaresindeki 55 AEF 032 otomobil sürücüsü, bisikleti ile seyir eden Burhan Söyleyen'e (74) çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yakındaki bir mekandan çıkan vatandaşların saldırısına uğradı. Sürücüyü linçten olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri kurtardı. Darp sonucu yaralanan araç sürücüsü ile kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Emrah Ç. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı