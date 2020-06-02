Son dakika haberleri! "Bisiklet kenti" Ula'da bisiklette sportif altyapı oluşturuluyor Son dakika spor haberi... Muğla'da neredeyse nüfusu kadar bisiklet bulunması nedeniyle "bisiklet kenti" olarak anılan Ula ilçesinde, bu tutkunun spor olarak da yayınlaştırılması için çalışmalara başlandı.

Muğla'da neredeyse nüfusu kadar bisiklet bulunması nedeniyle "bisiklet kenti" olarak anılan Ula ilçesinde, bu tutkunun spor olarak da yayınlaştırılması için çalışmalara başlandı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Muğla Gençlik ve Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert ile düzenlediği basın toplantısında ilçede hayata geçirilecek proje hakkında bilgi verdi.

Akkaya, 5 bin 600 nüfuslu ilçede 5 binden fazla bisiklet bulunduğunu ve halkın çoğunun ulaşımını yaşam tarzı haline getirdiği bisikletle karşıladığını söyledi.

Türkiye'de logosunda bisiklet figürü yer alan tek belediyenin kendileri olduğuna dikkati çeken Akkaya, bisikletin ilçedeki tüm vatandaşların günlük hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle Ula'nın "bisiklet şehri" olarak tanındığını anlatan Akkaya, "Ula'da her evde 2 hatta 3 bisiklet var ve günlük hayatta bisiklet yaşamın her alanında kullanılıyor. Bisiklet kenti olmanın içini doldurmak istiyoruz. Bu bağlamda ilk olarak bisiklet kulübümüzü kurup 10 bisiklet alacağız. Sponsorlardan 5 bisiklet de gelecek. Bisiklet evimizi de hayata geçirmek istiyoruz. Salgın sonrası önemli yarışlara da ev sahipliği yapmak arzusundayız." diye konuştu.

Cömert ise Batı medeniyetinin en gelişmiş kentlerinde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

Bisikletin modernliğin ve çevreye duyulan saygının da bir göstergesi olduğuna işaret eden Cömert, "Bisiklet kenti olarak bilinen Ula ne yazık ki bu özelliğinden kaynaklanan avantajlara sahip değil. Bu projeyle Ula'yı bisikletin önemli merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paçalı da ilçeyi bisiklette alternatif spor turizminin yapıldığı bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA