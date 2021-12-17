Son dakika haberleri! BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - MERSİN'in Akdeniz ilçesinde esnaf Metin Masat (59) birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı. Başına ateş eden Masat, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz ilçesi Çankaya 40704 Sokak'ta sabah 08.00 sıralarında silah seslerinin duyulması ile çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silah seslerinin geldiği noktaya giden vatandaşlar, yerde yatan Metin Masat ile Feriha Temiz'i kanlar içerisinde buldu. Vatandaşların yardım etmeye çalıştığı Masat ile Temiz'e bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, Temiz'in hayatını kaybettiğini, Masat'ın ise başından ağır olarak yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Masat, ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Masat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Temiz'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Masat'ın birlikte yaşadığı iddia edilen Feriha Temiz'e ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.