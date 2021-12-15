Son dakika haberleri! Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
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Son dakika haberleri! Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberleri! Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi kabul etti.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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