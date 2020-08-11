Son dakika haberleri: Birinci kattaki evinin penceresinden düşen yatalak hasta öldü
Bir son dakika haberine göre Konya'da evinin penceresinden düşen yatalak hasta, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
11.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:24
Konya'da evinin penceresinden düşen yatalak hasta, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Belen Sokak'taki bir apartmanın birinci katında aileyesiyle yaşayan ve yatalak hasta olduğu belirtilen Duran Tuncer (74), yatağının yanındaki pencereden dışarıya bakmak istedi.
Dengesini kaybeden Tuncer, pencereden sitenin bahçesine düştü.
Olayı gören site sakinlerinin aileye haber vermesi üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tuncer, kurtarılamadı.
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Kaynak: AA