Son dakika haberleri! Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada
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Son dakika haberleri! Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sivas'ta biri çocuk iki kişinin yaralandığı trafik kazası bir işi yerinin güvenlik kamerasına yansıdıEdinilen bilgilere göre, kaza, saat 15.40 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu yan yolunda meydana geldi.

Son dakika haberleri! Biri çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada
22.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:04

Sivas'ta biri çocuk iki kişinin yaralandığı trafik kazası bir işi yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 15.40 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu yan yolunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkış yapan F.K yönetimindeki 06 DJ 8206 plakalı resmi araç ile yan yoldan Sivas istikametine giden A.Ş yönetimindeki 06 BPM 798 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk iki kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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