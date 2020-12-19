Son dakika haberleri | Birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
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Son dakika haberleri | Birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

19.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:07
Son dakika haberleri | Birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesinde birçok evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla takibe alınan şüpheli F.K. Akyazı Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı yakaladı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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