Son dakika haberleri | Bir otomobilde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 3'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye bir grup düzensiz göçmenin geleceği bilgisine ulaştı.

Oğuzeli ilçesi Sazgın Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları otomobilde 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmeni otomobilin içinde birini ise bagajda seyahat ederken yakaladı.

Jandarma ekipleri, yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen M.G. ve ona yardım ettiği belirlenen A.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk erilen zanlılardan M.G. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise Suriye'ye geri gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak