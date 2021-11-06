Son dakika haberleri! Bir kişinin silahla köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaraladığı olay güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika haberleri! Bir kişinin silahla köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaraladığı olay güvenlik kamerasında

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şüphelinin motorla bölgeye gelmesi Vurulan köpeğin işletme içerisine sığınması MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin tüfekle köpeğe ateş ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Şüphelinin motorla bölgeye gelmesi

Vurulan köpeğin işletme içerisine sığınması MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin tüfekle köpeğe ateş ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberleri! Bir kişinin silahla köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaraladığı olay güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Bir kişinin silahla köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaraladığı olay güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Bir kişinin silahla köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaraladığı olay güvenlik kamerasında

AA - Son Dakika Haberleri
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