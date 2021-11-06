Son dakika haberleri! Bir kişinin silahla köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaraladığı olay güvenlik kamerasında
Son dakika gelişmesine göre Şüphelinin motorla bölgeye gelmesi Vurulan köpeğin işletme içerisine sığınması MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin tüfekle köpeğe ateş ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Şüphelinin motorla bölgeye gelmesi
Vurulan köpeğin işletme içerisine sığınması MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin tüfekle köpeğe ateş ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.