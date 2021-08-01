Son dakika haberleri... "Bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı
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Son dakika haberleri... "Bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlılar, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlılar, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan çok sayıda sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesinin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor.

Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar onların uçuşlarını ilgiyle izledi.

Sineklerin yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor.

Son dakika haberleri... 'Bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' başladı
Son dakika haberleri... 'Bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' başladı
Son dakika haberleri... 'Bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' başladı
Son dakika haberleri... 'Bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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