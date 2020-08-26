Son dakika haberleri! Bir binada karantina uygulaması başlatıldı
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Son dakika haberleri! Bir binada karantina uygulaması başlatıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada karantina uygulaması başlatıldı.

26.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:10

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada karantina uygulaması başlatıldı.

Toros Mahallesi 841 sokaktaki aynı binada oturan 5 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantinaya alınan pozitif vakalardan birinin durumunun ağırlaşması nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Güvenlik önlemi alınan binalar, görevli personel harici giriş ve çıkışlara da kapatıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle teması olanların 14 gün süreyle evlerinden çıkmasına izin verilmeyecek.

Karantina altındaki Sevgi Uludağ, apartmanlarında 5 kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya alındıklarını söyledi.

Uludağ, kendisi ve eşinin özel olarak test yaptırdıklarını ve sonucun negatif çıktığını ifade ederek, 14 gün karantinada kalacaklarını kaydetti.

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Son dakika haberleri! Bir binada karantina uygulaması başlatıldı

Kaynak: AA

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