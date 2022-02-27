Son dakika haberleri! BİR AY ÖNCE EVLENDİĞİ UKRAYNALI EŞİ, KİEV'DE SAVAŞIN ORTASINDA KALDI

ANTALYA (DHA) - RUSYA'nın saldırısı öncesinde pasaport işlemleri için Ukrayna'dan Antalya'ya gelen Yiğit Eren Toku (34), 1 ay önce evlendiği eşi İvanna Toku'nun (33), Kiev'de savaşın ortasında kaldığını söyledi. Toku, bombalar altında eşinin kendisine yazdığı şiirle duygulandığını belirterek, bir an önce Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Uçak mühendisi Yiğit Eren Toku, 1 yıldır birlikte olduğu İvanna Toku ile geçen 18 Ocak'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de evlendi. Pasaport vizesini uzatmak ve Kiev'e yerleşmek için gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla 25 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Yiğit Eren Toku, 4 Mart günü Ukrayna'ya gitmeye hazırlanırken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Antalya'da kaldı.

EŞİNDEN DUYGUSAL ŞİİR

Yiğit Eren Toku, 1 ay önce evlendiği eşinin Ukrayna'da savaşın ortasında kaldığını, kendisinin ise yanına gidemediğini söyledi. Eşiyle zaman zaman cep telefonuyla görüşebildiklerini söyleyen Yiğit Eren Toku, eşinin kendisine, 'Seni seven ben değil kalbim. Seni arayan ben değil ellerim. Seni hasretle özlüyor arıyor gözlerim. Artık kalbim benim değil, sen benim gözbebeğim. Sana dokunmak için yanan ben değil yüreğim. Sevilen biri için Yiğit' ifadelerinin yer aldığı şiir gönderdiğini, okuyunca yüreğinin acıdığını aktardı.

'KONSOLOSLUKTAN GELECEK HABERİ BEKLİYORUZ'

Yiğit Eren Toku, " Rusya'da eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye geldim. Bir süre sonra Ukrayna'dan iş talebi gelince oraya gittim. Orada teknoloji mühendisi olan eşim İvanna Toku ile tanıştım. Bir yıllık beraberliğimizin ardından Ocak ayında nikah kıyarak evlendik. Şu anda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombaların altında, sürekli sığınağa giriyor. Orada korku panik halinde. Orada başka kimsemiz yok, ailesi ise Lviv'de yaşıyor. Yollar saldırı altında olduğu için ailesinin yanına gidemiyor. Biz Türkiye konsolosluğundan gelecek haberi bekliyoruz" dedi.

'KÜVETİN İÇERİSİNİ SUYLA DOLDURUYOR'

Zor durumda olduklarını ve 3 gündür uyuyamadığını ifade eden Yiğit Toku, "Eşim sabaha karşı ağlayarak beni aradı. 'Buraya bombalar düşüyor. Ben alt kata iniyorum' dedi. Kendisinden daha sonra uzun süre ses alamadım ve çok korktum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Bir süre sonra kendisinden iyi olduğuna dair haber aldım. Kesinti olur diye küvetin içini suyla dolduruyor. Evde bulunan yiyeceklerle duruyor. Eğer bir bombalama durumu yaşanmaya devam ederse alt kata ya da banyoya sığınıyor. Oranın duvarları kalın olduğu için kendisini koruyacağını düşünüyor" diye konuştu.

'GELECEK GÜZEL BİR HABERİ BEKLİYORUM'

Saldırının 10 gün öncesinde Ukrayna'nın doğu bölgelerine gidilmemesi konusunda sürekli uyarılar aldıklarını belirten Toku, "Biz başkent Kiev'e saldırı geleceğini hiç düşünmemiştik. Rusya ilk olarak başkente bomba atarak saldırıya başladı. Dolayısıyla hemen hava sahası kapandı. Eşimin de bu durumda kaçma şansı kalmadı. Tek başına olduğu için ailesinin yanına gidemiyor. 3 gündür eşimle ara ara görüşüyoruz. Dışişleri Bakanlığı da eşimin Ukrayna'dan getirileceği konusunda yardımcı olacaklarını ve sıraya aldıklarını söyledi. Kesin tahliye tarihi yok. Gelecek güzel bir haberi bekliyorum. Ben burada, eşim orada kaldı. Kendisini çok merak ediyorum ve korkuyorum. Eşimin sağ salim bana ulaştırılmasını istiyorum" dedi.

'KORKUYOR VE SÜREKLİ AĞLIYOR'

Yiğit Eren Toku, eşine bombalamadan dolayı çoğu zaman ulaşamadığını belirterek, "Bombalar sürekli düşüyor. Bizim oradaki evimiz Kiev merkezine çok yakın ve savunma hattının olduğu noktada yer alıyor. Büyük çatışmaların olduğu noktada. Oraya da sürekli bombalar düşüyor. Dünden beri 70'in üzerinde roketin düştüğünü ve patlama olduğunu eşim söyledi. Kendisiyle az önce de bağlantı kurmaya çalıştım. Kendisi bana sığınakta olduğunu ve cevap veremeyeceğini söyledi. Korkuyor ve sürekli ağlıyor" dedi.

DUYGUSAL VİDEO

İvanna Toku'nun eşine gönderdiği bir videoda ise "Merhaba tatlım ben iyiyim seni çok seviyorum, özlüyorum. Beni merak etme, kavuşmayı bekliyorum. Eğer korkunç sesler olursa banyoya kaçıyorum. Şiddetli patlamalarda evin altındaki sığınağa iniyorum. Ben bugün daha az korkuyorum ve kendimi daha çok kontrol ediyorum. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandığı görüldü. (DHA)