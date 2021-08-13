BİR ADIMLA FACİADAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİR ADIMLA FACİADAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaldırımda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, cadde üzerindeki bir evin çatısından uçan çinko parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Savrun Mahallesi Levent Sağmen Sokak'ta yaşanan olayda ise rüzgarla birlikte şiddetini artıran ve dolu ile karışık sağanak esnasında bir evin çatısından çinko parçası uçtu. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, çinko parçasının altında kalmaktan bir adımla ile kurtuldu. Genç kız durumu fark etmeden yoluna devam ederken, düşen çinko esnaf tarafından kaldırıldı. Genç kızın son andan kurtulduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR ADIMLA FACİADAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA
BİR ADIMLA FACİADAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA
BİR ADIMLA FACİADAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA
BİR ADIMLA FACİADAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BİR ADIMLA FACİADAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:55:52. #1.15#

title