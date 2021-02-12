Son dakika haberleri: BioNTech/Pfizer ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek
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Son dakika haberleri: BioNTech/Pfizer ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek

12.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:08
Son dakika haberleri: BioNTech/Pfizer ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek

Son dakika gündem haberi: Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından ABD hükümetinin ilave 100 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından ABD hükümetinin ilave 100 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 200 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edileceği bildirildi. Böylece, şirketler ABD'ye 300 milyon doz aşı sağlamış olacak.

ABD hükümeti, yeni parti için 1,95 milyar dolar ödeyecek.

Öte yandan, ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz Kovid-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşı ülkeye tedarik edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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