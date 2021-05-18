Son dakika haberleri... BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak
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Son dakika haberleri... BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak

Son dakika haberleri... BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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