Son dakika haberleri... Binlerce insan Hyde Park'ta George Floyd için toplandı (2) Son dakika haberine göre ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi. Hyde Pak'ta toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Grup daha sonra parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Kaynak: AA