Son dakika haberleri... Bingöl Valiliğinden merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin açıklama Açıklaması Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl Valiliğince saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, Kayapınar köyünde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğince saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, Kayapınar köyünde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 şiddetinde deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Saat 18.50 itibarıyla Bingöl şehir merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanmanın meydana gelmediği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Kaynarpınar köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde 1'er Güvenlik Korucusu olmak üzere 2 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir."

Yedisu ilçesinde göçük altından 5 kişi sağ çıkarıldı

Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dinarbey-Malkoç yaylasında 2, Elmalı köyünde ise 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD'dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır."

Kaynak: AA