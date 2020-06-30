Son dakika haberleri... BİNGÖL Doğaseverler, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı
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Son dakika haberleri... BİNGÖL Doğaseverler, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı

Son dakika haberleri: Doğaseverler, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladıBİNGÖL'de bir araya gelen doğaseverler, ormanlık alanda piknik yapanların bıraktığı çöpleri toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti.

30.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:10

Doğaseverler, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı

BİNGÖL'de bir araya gelen doğaseverler, ormanlık alanda piknik yapanların bıraktığı çöpleri toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti.

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Kulübü öğrencileri ile Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği üyeleri bir araya gelerek, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı. Kent merkezine bağlı köylerdeki ormanlık alanda 'Temiz çevre, temiz gelecek' etkinliği kapsamında piknikçilerin çöplerini toplayan doğaseverler, çevre temizliğine duyarlı olunması için çağrıda bulundu.

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Kulübü kurucularından Nurullah Boğatekin, başlatılan temizlik çalışmasının herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Boğatekin, "Ormanlık alanda piknikçilerin bıraktığı çöpleri temizlemek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Umarım bugün bizim burada başlattığımız bu kıvılcım tüm memleketimize, tüm ülkeye ve tüm dünyaya örnek bir davranış olur ve çevremizi, doğamızı temiz tutmak adına örnek olur" dedi.

Sosyal mesafe kuralına uyulup, maske ve eldiven kullanılarak düzenlenen etkinlik, toplanan çöplerin konteynere konulmasıyla sona erdi.

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Son dakika haberleri... BİNGÖL Doğaseverler, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı

Kaynak: DHA

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