Son dakika haberleri | Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (9)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (9)

04.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:41

Son dakika haberine göre Bölgedeki 112 acil servis ekiplerinin hareketliliği BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Bölgedeki 112 acil servis ekiplerinin hareketliliği BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.(9)

Son dakika haberleri | Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (9)
Son dakika haberleri | Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (9)
Son dakika haberleri | Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (9)
Son dakika haberleri | Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (9)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (9) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 22:41:40. #1.16#
title