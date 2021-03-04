Son dakika haberleri... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5)

Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor

9 şehidimizin olduğu helikopter kazasından ilk görüntüler! Yaralılar hastane kaldırılıyor

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Akşener'i hayretler içerisinde bırakan defter: Meğer bir şey bilmiyormuşuz

Son dakika gündem haberi: Kaza yeri Yaralı askerin ambulansa taşınması Olay yerindeki hareketlilik Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın olay yerine gitmesi BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4...