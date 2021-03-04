Son dakika haberleri... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5)
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Son dakika haberleri... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5)

04.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:18

Son dakika gündem haberi: Kaza yeri Yaralı askerin ambulansa taşınması Olay yerindeki hareketlilik Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın olay yerine gitmesi BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4...

Kaza yeri

Yaralı askerin ambulansa taşınması

Olay yerindeki hareketlilik

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın olay yerine gitmesi BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

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Son dakika haberleri... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5)
Son dakika haberleri... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5)
Son dakika haberleri... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5)
Son dakika haberleri... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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