Son dakika haberleri | Bingöl'deki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika habere göre Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangın, 25 Haziran Cuma günü Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde Güzeldere ve Dedebağ köylerindeki ormanlık alanda çıktı. 4 gün süren yangına Bingöl ve Elazığ Orman İşletme kurumlarından toplamda 45 personel, 4 itfaiye, 9 arazöz, 6 iş makinesiyle karadan müdahale edildi. Havadan ise Kahramanmaraş ve Adana'dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri destek vererek yangına müdahale çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangının dün söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının bölgede devam ettiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı