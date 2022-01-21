Yolu kardan kapanan mezradaki hasta için UMKE seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolu kardan kapanan mezradaki hasta için UMKE seferber oldu

Yolu kardan kapanan mezradaki hasta için UMKE seferber oldu
AA - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kar nedeniyle kapanan Yedievler mezrasında rahatsızlanan Yusuf Şenlik'in (25) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen UMKE, 3 saatlik çalışma sonucu tam paletli ambulansla Yedievler mezrasına ulaşarak rahatsızlanan Şenlik'in Genç Devlet Hastanesine götürülmesini sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerin paletli ambulansla karlı yolları aşarak mezraya gittiği görülüyor.

Yolu kardan kapanan mezradaki hasta için UMKE seferber oldu

Yolu kardan kapanan mezradaki hasta için UMKE seferber oldu

Yolu kardan kapanan mezradaki hasta için UMKE seferber oldu

AA - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title