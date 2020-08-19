Son dakika haberleri... Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
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Son dakika haberleri... Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

19.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:25

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev yaptığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 31 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğü ifade edildi.

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Son dakika haberleri... Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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