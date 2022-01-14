Son dakika haberleri: Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, bir otobüste yaptığı aramada, bir yolcuya ait 2 kilo 281 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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