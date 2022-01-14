Son dakika haberleri: Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, bir otobüste yaptığı aramada, bir yolcuya ait 2 kilo 281 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title