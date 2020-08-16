Son dakika haberleri... Bingöl'de traktörün çarptığı kadın öldü
Son dakika haberleri... Bingöl'de traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
16.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:24
Bingöl'de traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 12 AE 964 plakalı traktör, Simani Mahallesi Opet Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Baran Varol'a (38) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Varol'un olay yerinde öldüğünü belirledi.
Varol'un cenazesi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA