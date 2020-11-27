Son dakika haberleri... Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı sığınak kullanılamaz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı sığınak kullanılamaz hale getirildi

27.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:39
Son dakika haberleri... Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı sığınak kullanılamaz hale getirildi

Son dakika haber... BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzakladığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzakladığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan ve el bombasıyla tuzaklanmış sığınak tespit etti. El bombasının imha edilmesinin ardından teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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