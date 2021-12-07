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Son dakika haberleri! Bingöl'de terör örgütüne ait sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Bingöl'de terör örgütüne ait sığınak imha edildi

Son dakika haberler... Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren-Kış-6 operasyonu kapsamında bir sığınak ve içindeki mühimmat imha edildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren-Kış-6 operasyonu kapsamında bir sığınak ve içindeki mühimmat imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 06 Aralık 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette ve 1 sığınakta; mavi jelikan içerisinde 183 adet 7,62 mm çapında fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Son dakika haberleri! Bingöl'de terör örgütüne ait sığınak imha edildi

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