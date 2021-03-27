Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek
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Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek

Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek

Gelen son dakika haberine göre BİNGÖL'de, 24 Mart'taki kuvvetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen ailelere yönelik destek ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL'de, 24 Mart'taki kuvvetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen ailelere yönelik destek ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde, 24 Mart gecesi sağanak sonrası meydana gelen ve bazı evlerde su baskınlarına neden olan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Valilik ve belediye bünyesinde kurulun ekiplerin hasar tespitinin ardından ailelere ödeme yapılması için harekete geçildi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti. Vali Ekinci, "Kurumlarımız mağduriyetlerin giderilmesi ve felaketin izlerinin bir an önce silinmesi için el ele gece gündüz çalışmışlardır. Afet sonrası hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak vatandaşlarımızın uğradığı zararın bir an önce telafi edilmesi için ilgili bakanlıklardan ödenek talebi yapılmıştır. Bu ödenekler aktarıldığında ivedilikle mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacak, en kısa sürede yaralar sarılacaktır" dedi.

 


Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek
Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek
Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek
Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek
Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek
Son dakika haberleri: Bingöl'de, sel felaketinden etkilenen ailelere destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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