Son dakika haberleri... Bingöl'de şehit yakınına tekme attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri... Bingöl'de şehit yakınına tekme attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bingöl'de şehit yakınına tekme attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de küfür ettiği şehit yakını Tahir Gürmen'e o sırada tekme attığı iddia edilen Hüseyin Tarık A. İstanbul'da gözaltına alındı.

BİNGÖL (AA) - İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de küfür ettiği şehit yakını Tahir Gürmen'e o sırada tekme attığı iddia edilen Hüseyin Tarık A. İstanbul'da gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Kasım'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kente düzenlediği ziyaret sırasında İYİ Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gürmen'e tekme atıldığı da belirlendi.

İncelenen görüntülerde, Gürmen'e tekme attığı tespit edilen Hüseyin Tarık A. hakkında gözaltı kararı alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Tarık A., emniyete götürüldü.

Zanlı hakkında, sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı paylaşımlara ilişkin de inceleme başlatıldığı bildirildi.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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