Son dakika haberleri | Bingöl'de Kovid-19 tedbirleri denetimi Bir son dakika haberine göre Bingöl'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde denetimler yapılıyor.

Bingöl'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde denetimler yapılıyor.

Bingöl-Elazığ kara yolundaki kontrol noktasında gerçekleştirilen denetime Bingöl Vali Vekili Murat Kaplay, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mesut Kandemir katıldı.

Kontrol noktasında durulan yolcu otobüsüne binen Vali Vekili Kaplay, yolculara genelge ile ilgili bilgi vererek, sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin gün boyu devam edeceğini aktaran Kaplay, il genelinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların denetimler yapacağını söyledi.

Kaynak: AA