Son dakika haberleri | Bingöl'de korkutan çatı yangını Son dakika 3. sayfa haberine göre Bingöl'de korkutan çatı yangını Bingöl'ün Genç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'de korkutan çatı yangını

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: İHA