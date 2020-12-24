Son dakika haber | Bingöl'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
Bir son dakika haberine göre Bingöl'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı Bingöl'de kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Bingöl'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
BİNGÖL - Bingöl'de kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde bulunan üniversitenin bahçe duvarının demir parmaklıklarına köpek sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını fark edenler durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri bölgeye giderek parmaklıklara kafası sıkışan köpeği, demirleri keserek kurtardı.
Yaralanmadan kurtarılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ