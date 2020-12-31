Son dakika haberleri: Bingöl'de bir evde silah ve mühimmat ele geçti
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Son dakika haberleri: Bingöl'de bir evde silah ve mühimmat ele geçti

31.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:29
Son dakika haberleri: Bingöl'de bir evde silah ve mühimmat ele geçti

Son dakika haber: BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda 2 tüfek, 1'i kurusıkı 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda 2 tüfek, 1'i kurusıkı 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlıova ilçesi kırsalında bir evde uzun namlulu silah, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 1'i kurusıkı, 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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