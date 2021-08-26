Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
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Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de baraj sularının yükselmesi ile adacık üzerinde mahsur kalan 30 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'de baraj sularının yükselmesi ile adacık üzerinde mahsur kalan 30 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'de merkeze bağlı Murat nehri yakınlarındaki Kumgeçit köyünde 30 kişilik grup, suların az olmasından dolayı adacık üzerinde pikniğini yaptı. Bölgede bulunan baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükselince, 30 kişi adacık üzerinde mahsur kaldı. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma personelinin 2 saatlik çalışmasıyla bot yardımıyla kurtarıldı. Gruptakiler, kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Bingöl'de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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