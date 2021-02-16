Son dakika haberleri | Bingöl'de baraj gölünde su seviyesi azaldı; köprü gün yüzüne çıktı

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yağızca köyü yakınlarındaki Kaleköy Barajı'nın su seviyesi 6 metre çekilince, baraj suyu altında kalan yol ve köprü ortaya çıktı. Barajla beraber köy yolundaki 27 yıllık köprünün su altında kaldığını belirten Hüseyin Ağırbaş, suyun çekilmesiyle eski köprüyü 2 yıl sonra ilk kez gördüklerini belirterek, "Kuraklıkla eski köprüyü gördük, su sıkıntısı da başladı" dedi.

Genç ilçesine Bağlı Yağızca köyü Vahkin mezrasında 2 yıl önce köy yolu ve 27 yıllık köprü, 2018 yılında faaliyete geçen Kaleköy Barajı'nın suyu altında kaldı. Yeni yol güzergahı ile beraber eski yol ve köprü görülemez hale geldi. Kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle baraj suyu yaklaşık 6 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle beraber eski yol ve köprü tekrar gün yüzüne çıktı. Daha önce böyle bir kuraklık yaşamadıklarını ifade eden köylüler, yağışın azlığı ve suyun çekilmesiyle yaşanacak su sıkıntısından endişe ediyor.

'KURAKLIKLA BERABER SU SIKINTISI DA YAŞANIYOR'

Eski köprünün 1994 yılında yapıldığını ifade eden Hüseyin Ağırbaş, su seviyesindeki azalmanın 1 hafta önce başladığını dile getirerek, "Mezrada kuraklıkla beraber içme ve sulama suyunda da sıkıntılar meydana geldi. Yağızca köyünde bir gölet yapılsa bu sorun ortadan kalkar. Bildiğimiz kadarıyla da yatırım programına alınmış. Yakında inşallah yaparlar. Bu yapılırsa halkımız faydalanacaktır. Şuan içme suyu ve arazi suyu sıkıntısı var. Yeterli de değildir. Bu köyün bol miktarda arazisi var. Bu da beraberinde sulama sıkıntısını getiriyor. Üst tarafta gölet yapılırsa sıkıntılar sona erer. Su seviyesi 6 metre inmiş durumda" diye konuştu.

'2 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜYORUZ'

27 yıl önce yapılan köy yolundaki köprüyü, su altında kalmasının ardından 2 yıl sonra ilk kez gördüğünü belirten İdris Topluk da, "Kuraklık baş gösterdi. Belirtileri de zaten görülüyor. 27 yıllık köprümüz sular altında kaldıktan 2 yıl sonra ilk defa ortaya çıktı. Gölet yapılırsa bu sorun ortada kalmaz. Tarlalar ekilip biçilemiyor. Bu bizim için gerçekten bir sıkıntı. Hayvanlarımız da su sıkıntı yaşıyor. Sular altında kalan bir kavak ağacı var. O hiç görülmüyordu. Şimdi o da görülmeye başladı. Su seviyesinin azalması da kuraklığın göstergesidir. Daha önce burada kar da çoktu" ifadelerini kullandı.

'ŞUBATIN ORTASINDAYIZ, KAR YOK'

Köylerinde her yıl Şubat ayında en az 50 santimetre kar yağışı gördüklerini ifade eden Vahdettin Abasiyün ise, bu yıl aynı mevsimde yaz havası yaşadıklarını söyledi. Abasiyün, su sıkıntısından dolayı tarlalarda ekim yapılmadığını da kaydederek, şunları söyledi:

"Yaz havası var. Kendi tarlalarım var, şu anda ekim yapılamıyor. Daha önce bütün tarlalar ekiliyordu ama şu anda tüm tarlalar boş. Hiçbiri ekilmiyor. 2 bin dönüm arazinin tamamında ekim yok. Gölet yapılsa, tüm insanlar bundan fayda görür. 7-8 yıl öncesine kadar su sıkıntısı hiç yoktu. Son yıllarda su sıkıntısı çoğalmaya başladı. Köyüne dönüp üretim yapmak isteyenler var ancak su sıkıntısından dolayı onlar da üretim yapamaz hale geldiler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı