Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Haberler
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Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sancaklı köyü Dereyazan mezrasında oturan 80 yaşındaki Şefika Buyankara, UMKE ekipleri tarafından tam paketli ambulansla alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sancaklı köyü Dereyazan mezrasında oturan 80 yaşındaki Şefika Buyankara, UMKE ekipleri tarafından tam paketli ambulansla alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Sancaklı köyü Dereyazan mezrasında yaşayan Şefika Buyankara'nın rahatsızlığı nedeniyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evin olduğu bölgeye giriş yapamayan sağlık ve UMKE ekipleri tarafından 2 saatlik süren çalışma sonucu tam paletli ambulansla alındı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından, köye giremeyen yolda bekleyen ambulansa sedye ile taşıdı. Çalışma sonucu Buyankara, Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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