Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

09.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:39
Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

Son dakika haberleri... BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmayla, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı. 8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.


Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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