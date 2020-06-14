Son dakika haberleri: Bingöl'de 2 köyde evler yıkıldı: 9 yaralı
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Son dakika haberleri: Bingöl'de 2 köyde evler yıkıldı: 9 yaralı

Son dakika genel haberi: Bingöl'de 2 köyde evler yıkıldı: 9 yaralı Bingöl'de meydana gelen depremde iki köyde bazı evler yıkıldı,9 kişi yaralandı.

14.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:53

Bingöl'de 2 köyde evler yıkıldı: 9 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremde iki köyde bazı evler yıkıldı,9 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremde Karlıova ilçesine komşu Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyünde 10 ev çöktü.Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde ise karakoldaki iki gözetleme kulesi çöktü.2'si güvenlik görevlisi 9 kişi yaralandı, 1 güvenlik görevlisinin ise göçük altında kaldığı kurtarma çalışması yapıldığı öğrenildi.

Vali Kadir Ekinci yaptığı açıklamada,"Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar merkezli çok kuvvetli hissedilen bir deprem meydana geldi. İki köyümüzde 10 ev çöktü, 7 vatandaşımız yaralı kurtuldu.Kaynarpınar köyünde ise karakola ait iki gözetleme kulemiz çöktü göçük altında kalan 3 güvenlik görevlimizden 2'si kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor"dedi.

Son dakika haberleri: Bingöl'de 2 köyde evler yıkıldı: 9 yaralı

Kaynak: İHA

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