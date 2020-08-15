Son dakika haberleri | BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Bir son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiyenin müdahlesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tekirdağ'da bir binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Çerkezköy'de bir binanın çatı katı yangında hasar gördü. Çatının alev alev yanma anları kameralara yansıdı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ

Kaynak: DHA