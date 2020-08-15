Son dakika haberleri | BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Bir son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında yangın çıktı.
15.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:26
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiyenin müdahlesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tekirdağ'da bir binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Çerkezköy'de bir binanın çatı katı yangında hasar gördü. Çatının alev alev yanma anları kameralara yansıdı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ
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Kaynak: DHA