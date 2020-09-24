Son dakika haberleri... Binali Yıldırım: Şanlıurfa bölgenin teminatıdır
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Son dakika haberleri... Binali Yıldırım: Şanlıurfa bölgenin teminatıdır

24.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:51
Son dakika haberleri... Binali Yıldırım: Şanlıurfa bölgenin teminatıdır

Son dakika haberi... AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'nın bölgenin teminatı olduğunu belirterek, "Yanı başında hemen güneyinde yaşanan karışıklıklar ve iç savaşa rağmen Şanlıurfa teröre fırsat vermeyen huzurlu bir kenttir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'nın bölgenin teminatı olduğunu belirterek, "Yanı başında hemen güneyinde yaşanan karışıklıklar ve iç savaşa rağmen Şanlıurfa teröre fırsat vermeyen huzurlu bir kenttir" dedi.

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dün kente gelerek fıstık hasadına katılan Binali Yıldırım, temaslarına bugün de devam etti. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Karaköprü Belediyesi'ni ziyaret eden Yıldırım, Şanlıurfa'nın tarımın yanı sıra tarih ve kültürel değerleriyle birçok zenginliği içerisinde barındırdığını vurgulayarak, "Bölgenin teminatı olan bu şehir, yanı başında hemen güneyinde yaşanan karışıklıklar ve iç savaşa rağmen teröre fırsat vermeyen huzurlu bir kenttir" dedi.

Binali Yıdırım'a ziyaret kapsamında Şanlıurfa yöresine ait çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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