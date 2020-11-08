Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de

08.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de -Binali Yıldırım: "492 bin kilometre kare Mavi Vatan'da biz, işimiz yok mu diyeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de

-Binali Yıldırım: "492 bin kilometre kare Mavi Vatan'da biz, işimiz yok mu diyeceğiz"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Binali Yıldırım, "Doğu Akdeniz'de Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip olan, 492 bin kilometre kare Mavi Vatan'da biz işimiz yok mu diyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in il başkanlığına tek aday olarak gösterdiği kongre İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kongrede AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK partili ilçe belediye başkanları, katıldı. Kongrede il başkanlığına aday gösterilen AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise bir yakınının korona virüs test sonucunun pozitif olması nedeni ile kongreye katılamadı. Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hem şehrimiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olacak. Sizler için milletimizden aldığımız emanetin hakkını vermek için gündüz gece demeden var gücümüzle, bütün arkadaşlarımızla durmadan, yorulmadan sürekli çalışmaya devam ediyoruz. Yeter ki emanetin hakkını teslim edelim" dedi.

"28 yıldır işgal altında olan Şuşa bu sabah azatlığına, özgürlüğüne ulaştı"

Kongrede konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Azerbaycan'ın önemli bir zafere ulaştığının müjdesini vererek, "Konuşmamın bu noktasında dost ve kardeş Azerbaycan 'dan gelen mutlu haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bir terör devleti olan, işgalci Ermenistan'a karşı büyük zaferlere imza atıyor. Dağlık Karabağ'ın kalbi olan, kültür başkenti olan Şuşa'dan çok mutlu bir zafer müjdesi Anadolu topraklarına ulaştı. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa bu sabah azatlığına, özgürlüğüne ulaştı. Darısı inşallah işgal altında olan bütün Azerbaycan topraklarına ve Dağlık Karabağ'a inşallah İki devlet tek millet anlayışı ile Azerbaycanlı kardeşlerimizin nasıl istiyorlarsa, bütün gücümüzle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kocaeli'den Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımızı, dualarımızı iletiyoruz" dedi.

"Azerbaycan bayrağının yanında al yıldızlı bayrağımızın dalgalandığını görmek bizim için mutluluğun en güzeliydi"

Daha sonra konuşan Binali Yıldırım, "Bugüne güzel bir haberle başlıyoruz. Geçtiğimiz Pazartesi günü milletvekili arkadaşlarımızla Azerbaycan'daydık. Başkumandan İlhan Aliyev ile bir araya geldik. Kendisine Şuşa ne zaman alınacak dediğimde, 'Binali Bey Şuşa'ya bir nefes kadar yakındık' dedi. ve Şuşa'ya Azerbaycan ve Türk bayrağı dikildi. Karabağ Azerbaycan'ındır, Türkiye her daim Azerbaycan'ın yanındadır. O ziyarette bir şeye şahit oldum. 28 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'daki Karabağ'ın kurtarılması için savaşıyorlar. Cephede destan yazan kardeşlere gerekli yardımları yapıyorlar. Muazzam bir moral var. Muazzam bir milli birlik ruhu var. Bir şey beni çok gururlandırdı. Her yerde Azerbaycan bayrağının yanında al yıldızlı bayrağımızın dalgalandığını görmek bizim için mutluluğun en güzeliydi" diye konuştu.

"492 bin kilometre kare Mavi Vatan'da biz, işimiz yok mu diyeceğiz"

"Bize diyorlar ki Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da ne işiniz var" diyerek sözlerini sürdüren Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım eğer biz 780 bin metrekare Anadolu topraklarına hapsolarak, gönül coğrafyamızda neler oluyor bitiyor ilgilenmesek bizimle kimse uğraşmaz. Bize dış politikamızda, ekonomimizde, diplomasimize hiç kimse bir şey söylemez. Herkes dost gibi görünür. Ama şunu unutmayalım bizim coğrafyamız 600 yıllık Osmanlı'nın yaşadığı ve 72 değişik etnik toplumun kaynaştığı toplumdur. Aradan 100 yıl geçmiş. Bu coğrafyada sadece Osmanlı'dan 25 bağımsız devlet meydana gelmiş. Biz Irak'ta masum kardeşlerimizin katledilmesine, PKK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütlerinin ülkemizin zarar vermesine sessiz mi kalacağız. Onlarla iş birliği yapan emperyal güçlere karşı suskun mu kacağız? Doğu Akdeniz'de Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip olan, 492 bin kilometre kare Mavi Vatan'da biz işimiz yok mu diyeceğiz? Burada hiçbir sınırı, alakası olmayan emperyal güçler kaynaklara göz dikmişken biz bu bizi ilgilendirmez mi diyeceğiz? Şehit verdiğimiz Kıbrıs'ta oldubittilere rıza mı göstereceğiz, 28 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ı, 28 yıl boyunca kılını kıpırdatmayan Birleşmiş Milletler kararına rağmen hiçbir arayış içinde bulunmayanların, Azarbeycan'ın 'kendi işimi kendim yapar, vatanımı kurtarırım' dediğinde nasıl hep birlikte harekete geçtiklerini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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