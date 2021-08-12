Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor
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Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sebebiyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.

Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sebebiyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Sel sebebi ile binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı. Karadan da ekipler kurtarma çalışması yapıyor.

Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor
Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor
Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor
Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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