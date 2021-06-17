İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
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İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.


İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)
İzmir'de binadan sokağa ateş açıldı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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