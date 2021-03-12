Son dakika haberleri... Bilecikli miniklerden İdlib'e destek
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Son dakika haberleri... Bilecikli miniklerden İdlib'e destek

12.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:06
Son dakika haberleri... Bilecikli miniklerden İdlib'e destek

Son dakika haberleri... Bilecik'te Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı'nın İdlib'de savaş mağduru aileler için başlattığı "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" kampanyasına bağışladı.

Bilecik'te Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı'nın İdlib'de savaş mağduru aileler için başlattığı "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" kampanyasına bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfının, "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" sloganıyla savaş bölgesinde sığınmacılar için inşa ettiği İyilik Konutları'na, Bilecik Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden de destek geldi.

Hacı Menekşe Sözer 4-6 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri, Kuran kursu öğreticileri Ebru Başpınar ve Aysun Korkmaz ile birlikte Bilecik İl Müftülüğüne gelerek, kampanyada kullanılmak üzere kumbaralarını İl Müftüsü Ali Erhun'a teslim ettiler.

Diğer yandan, çrnek davranışlarından dolayı öğrenci ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür eden İl Müftüsü Erhun, miniklere çeşitli hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Bilecikli miniklerden İdlib'e destek
Son dakika haberleri... Bilecikli miniklerden İdlib'e destek
Son dakika haberleri... Bilecikli miniklerden İdlib'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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